تفعيل بوابة شرطة مرور العقيلة غرب أجدابيا

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 18 مارس 2019, 07:42 مساء
رائد صالحين المقريف رفقة ضباط من قسم المرور وشرطة النجدة. (الإنترنت)

قال رئيس وحدة المرور والتراخيص بالبريقة، الرائد الصالحين المقريف، اليوم الإثنين، إن مديرية أمن الهلال النفطي ستُفعِّل بوابة شرطة المرور والتراخيص وقسم النجدة بمنطقة العقيلة غرب أجدابيا.

وأوضح المقريف في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن تفعيل هذه البوابة التابعة لمديرية أمن الهلال النفطي، سيساهم في ضبط وحفظ الأمن بالطريق العام، وتساعد المواطنين والمارة.

وأضاف أن قسم المرور والتراخيص بالتعاون مع قسم النجدة والدعم المركزي في البريقة، قام بحجز الشاحنات المخالفة لقرار منع السير ليلًا بالطريق العام البريقة - أجدابيا شرق البلاد، الصادر عن وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة قبل أيام.

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