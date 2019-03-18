باشاغا يستقبل مستشار الرئيس الفرنسي في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مارس 2019, 07:10 مساء
لقاء باشاغا مع مستشار الرئيس الفرنسي بول سولار. (وزارة الداخلية)

استقبل المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا اليوم الإثنين بمقر الوازرة في العاصمة طرابلس، مستشار الرئيس الفرنسي بول سولار.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء باشاغا ومستشار الرئيس الفرنسي «استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك مما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين».

وعقد اللقاء قبل اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة طرابلس في زيارة عمل إلى ليبيا.

وقالت حكومة الوفاق الوطني عبر حسابها على موقع «تويتر» إن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وصل في وقت سابق اليوم إلى مطار معيتيقة الدولي في زيارة عمل إلى ليبيا. فيما لم تنشر صفحات المجلس الرئاسي أي بيانات بالخصوص.

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