سفير ليبيا في روما: حكومة الوفاق تسعى لرفع التجميد عن الاستثمارات الليبية في إيطاليا

السفير الليبي في روما، عمر الترهوني. (الإنترنت)

قال السفير الليبي في روما، عمر الترهوني اليوم الاثنين، إن حكومة الوفاق الوطني تسعى إلى «رفع التجميد عن جميع الاستثمارات الليبية في إيطاليا، وخاصة في يونيكريديت، ويوفنتوس، وإيني وليوناردو».

وأضاف الترهوني، رداً على سؤال للصحفيين، حسب وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، بشأن الإفراج عن أصول مؤسسة «لافيكو» الليبية «في إطار إستراتيجية حكومة الوفاق كان هناك اجتماع قبل أسبوعين بين ممثلي وزارة الداخلية الليبية ومؤسسة ليوناردو لإعادة تنشيط عملنا مع ليوناردو في مشروع ليتاك Liatec» وهو مشروع ليبي إيطالي يتعلق بـ«تقنية الطائرات الإيطالية الليبية».

وأعرب السفير عمر الترهوني عن رضاه عن الاجتماع، وقال حسب الوكالة الإيطالية «لقد نجحنا أخيرًا في إعادة تشغيل مشروعنا».