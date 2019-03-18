إدارة الخدمات الصحية ببني وليد تبدأ صيانة وتحوير مستشفى الظهرة القروي

مستشفى الظهرة القروي في بني وليد. (الإنترنت)

بدأت إدارة الخدمات الصحية في بني وليد، اليوم الاثنين، عملية صيانة وتحوير مستشفى الظهرة القروي التي تجري تحت إشراف وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني.

وقال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية ببني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» إن هناك اجتماعًا للجنة المشكلة من قبل وكيل وزارة الصحة، محمد هيثم عيسى، لمتابعة أعمال الصيانة بالمستشفى بصفة مستمرة.

وأضاف أبوالنيران أن خطوة تحوير وصيانة مستشفى الظهرة القروي تأتي لتخفيف الضغط على مستشفى بني وليد العام والمراكز الصحية وتطوير الخدمات الطبية بمواصفات متكاملة تخدم سكان المدينة.

يشار إلى أن مستشفى الظهرة القروي التابع لإدارة الخدمات الصحية في بني وليد جرى اعتماده كمستشفى قروي من قبل وزارة الصحة بحكومة الوفاق مؤخرًا بعد أن كان مركزًا صحيًا.