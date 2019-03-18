المجلس الرئاسي: 46.8 مليار دينار الترتيبات المالية الجديدة والقرار يصدر بعد يومين

قدر المجلس الرئاسي مساء اليوم الإثنين القيمة الإجمالية للترتيبات المالية للعام 2019 بقيمة 46.8 مليار دينار، جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة فايز السراج حضره كل من نواب رئيس المجلس أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، وفتحي المجبري، وعضو المجلس أحمد حمزة وحضره وزراء التخطيط والمالية والاقتصاد والصناعة ومحافظ المصرف المركزي ووكيل ديوان المحاسبة، ومستشاري رئيس المجلس المالي، والاقتصادي، والمختصين من كافة الجهات ذات العلاقة.

يذكر أن الترتيبات المالية للعام الماضي بلغت 42.5 مليار دينار، وهو مايعني زيادة في الترتيبات المالية لهذا العام بنسبة 10%.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس مناقشة المقترح النهائي للترتيبات المالية لسنة 2019، واستعراض تقديرات الترتيبات المالية التي تشمل النفقات عن الأبواب الأربعة وتقديرات الموارد، حيث تم الاستماع إلى كافة الآراء من مختلف الجهات التي تضمنت الملاحظات والتعديلات على بنود المقترح.

وبعد نقاش مستفيض تم الاتفاق على القيمة الإجمالية للترتيبات المالية والتي وصلت إلى 46.8 مليار دينار، على أن يتم التشاور خلال اليومين المقبلين لصياغة القرار وأخذ الملاحظات النهائية لكافة الجهات واعتماده