جهاز الأمن الداخلي بطبرق يوقف عددًا من آلات حفر الآبار الارتوازية بالمدينة

عدد من آلات حفر آبار المياه الارتوازية في مدينة طبرق. (الإنترنت)

أوقف جهاز الأمن الداخلي بطبرق، صباح اليوم الإثنين، عددًا من الآلات الخاصة بحفر الآبار الارتوازية لتسببها في إتلاف البنية التحتية بالمدينة، وفق ما أكده رئيس الجهاز العقيد عبدالسلام الغرياني.

وقال الغرياني لـ«بوابة الوسط» إن جهاز الأمن الداخلي بطبرق تلقى عددًا من البلاغات من بعض المواطنين والمسؤولين في المدينة الذين اشتكوا فيها من آلات حفر آبار المياه الارتوازية التي تعمل وسط الأحياء السكنية.

وأوضح الغرياني أن هذه الآلات «تسببت في إتلاف عدد كبير من خطوط المياه والصرف الصحي وكوابل الكهرباء والهواتف»، مشيرًا إلى أنها «تدار بواسطة أجانب ليس لهم هم سوى جني المال حتى ولو أفسدوا البنية التحتية للمدينة».

وأضاف أن «هناك أبراجًا وعمارات تم ربطها على هذه الآبار الارتوازية وخاصة بالأحياء التي لا توجد بها شبكات لمياه الصرف الصحي وهذا الأمر ترتب عليه تلوث المياه الجوفية بالمدينة واختلاطها بمياه المجاري».

وحذر رئيس جهاز الأمن الداخلي في طبرق كافة المواطنين بعدم التعامل مع هؤلاء حفاظًا على المدينة من أي خطر قد يهدد حياة سكان المدينة.