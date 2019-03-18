شركة سرت: استئناف تصدير الميثانول بعد توقف أكثر من عام

من عمليات تصدير الميثانول من أرصفة الشحن التابعة لشركة سرت. (شركة سرت)

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، اليوم الإثنين، استئناف تصدير الميثانول من أرصفة الشحن التابعة للشركة، بعد توقف دام أكثر من عام.

وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، أن الناقلة «إيميرا» دخلت على رصيف الشحن رقم (1) لشحن نحو 10.3 ألف طن متري من منتج الميثانول. وتوقعت الشركة «إتمام الشحن صباح غدٍ الثلاثاء لتغادر الناقلة متجهة إلى ميناء روتردام بهولندا».

يشار إلى هناك شحنة أخرى جاهزة تقدر بنحو 10 آلاف طن متري سيتم تسويقها خارجيًّا مطلع شهر أبريل المقبل حسب برنامج الشحن المتفق عليه مع إدارة التسويق بالمؤسسة الوطنية للنفط .