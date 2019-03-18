السراج والكبير يبحثان الملاحظات على الترتيبات المالية للعام 2019

السراج والكبير خلال لقاء في العاصمة طرابلس اليوم. (المكتب الإعلامي للسراج)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الاثنين مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير مشروع الترتيبات المالية اللازمة للسنة المالية 2019م.

وناقش السراج والكبير خلال اجتماع بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس الملاحظات التي أثيرت حولها خلال الاجتماع الأخير لمجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، حسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس.

وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات الأخرى التي تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي التي لم تنفذ بعد.

وكانت حكومة الوفاق الوطني اعتمدت سبتمبر الماضي برنامج الإصلاح الاقتصادي بتوافق بين السراج والكبير ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.