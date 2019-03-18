المشري يبحث مستجدات الوضع الليبي مع مبعوث بوتين لشمال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مارس 2019, 03:18 مساء
جانب من الزيارة (المجلس الأعلى للدولة)

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الإثنين، نائب وزير الخارجية والمبعوث الشخصي للرئيس الروسي لشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها المشري والوفد المرافق له إلى موسكو.

بحث الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الوضع في ليبيا.

ووفق ما أورد المكتب الإعلامي للمجلس، أكد المشري على ضرورة إنهاء التعامل مع المؤسسات الموازية في البلاد، مشيرًا إلى الضرر البالغ الذي تسببت به عملية طباعة العملة الليبية في روسيا على الاقتصاد الليبي، وشدد على أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر توريد السلاح.

ومن جهته، أكد بوغدانوف على التزام بلاده بقرارات مجلس الأمن ودعمها لخطة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأنها لا تدعم طرفًا دون الآخر في البلاد، مؤكدًا أن روسيا ترى أنه لا مجال لحل عسكري في ليبيا وأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار.

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