افتتاح فرع الجوازات والجنسية في أبوقرين الأسبوع المقبل

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 18 مارس 2019, 01:27 مساء
رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد جمعة غريبة. (صفحة المصلحة على فيسبوك)

أعلن الفرع البلدي أبوقرين، اليوم الإثنين، أن الإدارة العامة لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بحكومة الوفاق الوطني، كلفت فريقًا فنيًّا متخصصًا لتركيب محطة ومنظومة التصوير لجواز السفر الإلكتروني بفرع مصلحة الجوازات بأبوقرين.

وقال رئيس الفرع محمد الجالي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن فرع المصلحة جاهز الآن، بعد تركيب منظومة التصوير الإلكتروني، لإصدار جوازات السفر الجديدة، ولأول مرة يتم افتتاح فرع لمصلحة الجوازات في أبوقرين.

وأضاف أن فرع المصلحة تم تجهيزه بالكامل، وسيفتتح خلال احتفالية بالمناسبة الأسبوع المقبل.

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