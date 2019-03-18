مصادر تكشف تفاصيل خطف 3 مواطنين من بلدة غدوة شرق سبها

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 18 مارس 2019, 01:17 مساء
بلدة غدوة. (بوابة الوسط)

قال الناطق باسم القوات الخاصة، العقيد ميلود الزوي، إن مجموعة مسلحة يُرجح انتماؤها للتنظيمات الإرهابية خطفت ثلاثة مواطنين من بلدة غدوة (60 كلم شرق مدينة سبها) جنوب غرب ليبيا، فجر اليوم الإثنين.

وأضاف الزوي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المجموعة المسلحة دخلت بلدة غدوة وخطفت ثلاثة مواطنين وأطلقت الرصاص على مواطن أخر، واقتحمت وسرقت محلًا للمواد الغذائية في البلدة وانسحبت من المنطقة.

وفي السياق ذاتة، قال مختار محلة بلدة غدوة مسعود عبد السلام، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن ما يقارب ست سيارات مسلحة خارجة عن القانون اقتحمت البلدة، على تمام الساعة 1:30 صباحًا لم يتم تحديد هويتها أو الجهة التي تتبعها، وخطفت ثلاثة مواطنين وأصابت آخر بالرصاص نقل على إثرها إلى مركز سبها الطبي.

وأضاف عبد السلام أن المُصاب يعاني كسورًا في الكتف والفخذ بسبب الأعيرة النارية، والأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات على الفور في الحادثة.

وأكد الناطق باسم القوات الخاصة، العقيد ميلود الزوي، أن عمليات البحث والتحري جارية هذه الأثناء من قبل القوات المسلحة، التي توعدت بالقبض عليهم وإعادة المخطوفين.

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