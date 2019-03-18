مسلحون مجهولون يطلقون النار على منزل رئيس مصلحة جوازات سرت

جوازات سفر. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت مصادر بمصلحة الجوازات والجنسية بسرت اليوم الاثنين، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على منزل رئيس فرع المصلحة العميد عبد الهادي غنية الورفلي أمس الأحد، وأصابوا سيارته المتوقفة أمام المنزل.

وأوضحت المصادر أن هناك مشاكل خاصة بالعمل بالمصلحة، بين رئيس الفرع الذي عين منذ شهر، ومجموعة مسلحة تتولى حراسة المبنى.

يشار إلى أن غنية نقل عددا من الموظفين بالمصلحة إلى عملهم السابق، وهو ما سبب إرباكا ومشاكل اخرى مع رئيس الفرع، حسب المصدر.

واتخذت كافة الاجراءات الأمنية بفتح محضر أمني بتعرض منزله وسيارته لوابل من الرصاص، وتثبيت أقوالة بالمحضر بمرفق أمني للداخلية، وابلاغ الإدارة العامة للمصلحة بطرابلس بالخصوص.

وأقفل فرع المصلحة منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر رغم تكليف رئيس جديد للمصلحة، ولم يتمكن الموظفون من مباشرة اعمالهم واستنئاف العمل بعد أن منعهم المسلحون الذين يحرسون المبنى من دخوله.