ضخ 25 ألف طن متري بنزين و38.77 مليون لتر ديزل في خزانات «البريقة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مارس 2019, 12:09 مساء
ناقلة الوقود «فيلا دي كوردبا». (شركة البريقة)

أنهت ناقلة الوقود «فيلا دي كوردبا» صباح اليوم الإثنين، ضخ وتفريغ 38.77 مليون لتر من وقود الديزل في خزانات شركة البريقة لتسويق النفط في مستودع رأس المنقار، وفقا لصفحة الشركة.

وكانت الناقلة «فيلا دي كوردبا» قد باشرت عملياتها مساء أول من أمس، من منصة الرصيف النفطي ببنغازي، في إطار عمل مراقبة التزويد والنقل البحري للمناطق الوسطى والشرقية.

ورست ناقلة الوقود «أنوار الخليج» في ميناء طبرق النفطي ظهر أمس الأحد، حيث باشرت ضخ حمولتها من وقود البنزين في خزانات شركة البريقة لتسويق النفط بمستودع طبرق.

وتصل شحنة «أنوار الخليج» إلى 25 ألف طن متري من منتج وقود البنزين.

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