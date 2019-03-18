حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين (18 مارس)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر البلاد بمنخفض جوي صحراوي يتمركز جنوب شرق الجزائر، ويتحرك ناحية جنوب غرب ليبيا، ينتج عنه ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على أغلب المناطق.

وأشارت النشرة الجوية، الصادرة عن المركز اليوم، إلى هبوب رياح نشطة اليوم وغدًا على أقصى مناطق الجنوب الغربي، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال مع تكاثر السحب تدريجيًّا على هذه المناطق.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة تشمل بعض مناطق الشمال الغربي غدًا، خصوصًا مناطق الجبل الغربي، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدًا.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

الطقس: مشمس هذا اليوم، ومن المتوقع أن تكون همتك شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق، بينما تتكاثر السحب تدريجيًّا غدًا على أغلب المناطق، مع فرصة هطول أمطار متفرقة، خاصة على مرتفعات الجبل الغربي، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجيًّا غدًا إلى شمالية شرقية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا ملحوظًا غدًا على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى إمساعد - جالو - مرادة

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية ولا تتجاوز هذا اليوم 20 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على أغلب المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

الطقس: مغيم من مساء هذا اليوم على أغلب المناطق مع احتمال هطول أمطار متفرقة تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق؛ مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول تدريجيًّا من مساء غدٍ إلى غربية فشمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو

الطقس : مشمس إلى ظهور بعض السحب العابرة يوم غد.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًّا خلال اليومين المقبلين.