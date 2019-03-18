«تعليم الوفاق» تبحث إستراتيجية العام الدراسي الجديد مع «يونيسيف»

وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق خلال مباحثات مع مسؤولة «يونيسيف». (وزارة التعليم)

بحث وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، بمكتبه بديوان الوزارة، مع مسؤولة منظمة اﻷمم المتحدة للطفولة بليبيا «يونيسيف»، نارينيه أسلانيان، سبل التعاون بين وزارة التعليم والمنظمة لوضع خطة إستراتيجية مبنية على أولويات واحتياجات القطاع للعمل بها للعام الدراسي 2019.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة التعليم، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بيَّـن وكيل الوزارة ضرورة تحديد المدة الزمنية لكل البرامج واﻷنشطة التي ستنفذها المنظمة ضمن خطتها لهذا العام.

وطالب جمعة بتزويد الوزارة بنسب إنجاز عمل المنظمة ضمن برامجها للعام الماضي، وما العراقيل التي واجهتها في بعض المشاريع التي لم تنفذ .