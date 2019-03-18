«الحكم المحلي» تتابع آخر استعدادات الانتخابات البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مارس 2019, 10:10 صباحا
وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق خلال لقاء مع رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية. (وزارة الحكم المجلي)

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق د. ميلاد الطاهر مع رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المهندس سالم بن تاهيه الاستعدادات لانطلاق انتخابات المجالس البلدية.

وحسب وكالة الأنباء الليبية (وال) في طرابلس، جرى خلال الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء اللجنة والامين العام للامانة العامة للمجلس الأعلي للادارة المحلية (عبدالحميد اشتيوى) وعدد من اعضاء المجلس الاعلى للإدارة المحلية استعراض نشاط اللجنة وجاهيزيتها وترتيباتها لاجراء إنتخابات العديد من المجالس البلديه خلال الأسابيع المقبلة وذلك بعد إنطلاق عملية تسجيل الناخبين.

وجرى استعراض كافة الصعوبات والمشاكل التي تواجه اللجنة في المضي قدما لتنظيم العملية الانتخابية وتذليل كافة الصعاب وتقديم التسهيلات اللازمة التي تمكن اللجنة من انجاز عملها وفقا للمواعيد المحددة.

وكانت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية قد اعلنت عن نشر القوائم المبدئية للمرشحين لعضوية المجالس البلدية لبلديات براك الشاطي، وادري الشاطي، و مسلاتة، وصبراته، وصرمان، وككلة، والرجبان، والرحيبات، والأصابعة، ونسمة، وقرضة الشاطي البوانيس، والشويرف، وجنوب الزاوية.

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