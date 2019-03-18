خطف شخصين وإصابة ثالث على يد مجموعة مسلحة في غدوة

قال مصدر أمني لـ«بوابة الوسط» إن مجموعة مسلحة خطفت شخصين فجر اليوم في مدينة غدوة (60 كم شرق مدينة سبها).

وأشار المصدر إلى إصابة شخص ثالث بعدة عيارات نارية فى ساقيه خلال الحادث.

ولم تعرف طبيعة الجهة التي نفذت حادث الخطف وأين اقتادوا المختطفين.