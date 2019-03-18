انطلاق قافلة محروقات إلى الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مارس 2019, 08:30 صباحا
شاحنة محروقات لدى انطلاقها إلى الجنوب الليبي. (شركة البريقة)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط إنطلاق قافلة محروقات إلى الجنوب الليبي.

وأوضحت الشركة، في إدراج عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن القافلة محملة بنحو 1 مليون و323 ألف لتر بنزين سيارات، و132 ألف لتر وقود ديزل.

وأشارت إلى استمرار نشر جداول الكميات المسلمة إلى المحطات الشرعية بمناطق الجنوب على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» بشكل يومي.

ناشدت شركة البريقة المواطنين في الجنوب الإبلاغ عن أي مخالفات ترصد عن طريق التواصل مع الصفحة الرسمية لشركة البريقة على موقع الفيسبوك، أو من خلال الإتصال بالرقم المخصص للبلاغات والمعلن عنه بصفحة شركة البريقة.
 

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