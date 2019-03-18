«صحة الوفاق»: أعمال الصيانة بمجمع عيادات زاوية الدهماني بلغت 85%

وكيل وزارة الصحة يتفقد أعمال الصيانة بمجمع عيادات زاوية الدهماني. (الإنترنت)

قالت رئيس قسم الإعلام بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، وداد أبو النيران، اليوم الأحد، إن أعمال الصيانة التي تجري بمجمع عيادات زاوية الدهماني «وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 85 %».

وأضافت أبوالنيران لـ«بوابة الوسط»، أن وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى أجرى زيارة تفقدية لمجمع عيادات زاوية الدهماني الذي يخضع لصيانة شاملة وتجهيز كامل، لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة واستلام المشروع في الوقت المحدد.

وأوضحت أبوالنيران، أن أعمال الصيانة «تأتي تنفيذًا لخطة الوزارة الرامية لاستعادة تعافي القطاع الصحي العام بتجهيز المرافق الصحية وتوفير احتياجاتها وتنفيذ أعمال صيانة لكافة مرافق القطاع بعد أن توقفت لسنوات».