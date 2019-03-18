إصابة مدني بحادث سطو مسلح وسرقة سيارته في بنغازي

أصيب صالح موسى حسن الحسناوي (30 عامًا) في حادثة سطو مسلح تعرض لها بمنطقة الماجوري في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وأوضحت مصادر أمنية وطبية لـ«بوابة الوسط» أمس الأحد، أن الحسناوي، أصيب بطلق ناري في الرجل اليمنى، أثناء حادثة سطو مسلح تعرض لها في منطقة الماجوري، قام بها مسلحون.

وأوضحت المصادر، أن المسلحين سرقوا سيارة الشاب وأغراضة الشخصية التي بها، مشيرة إلى أنه نُقل إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث لتلقي الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

يشار إلى أن حوادث السطو المسلح ارتفعت معدلاتها في الآونة الأخيرة، خصوصًا في أحياء شرق بنغازي، بين الاعتداء على العمالة الوافدة واقتحام المحال التجارية بقوة السلاح من قبل الخارجين عن القانون.