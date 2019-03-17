إنتهاء أعمال الصيانة بمهبط مطار الكفرة واستئناف الرحلات الجوية الاثنين

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 17 مارس 2019, 11:43 مساء
أعمال الصيانة بمهبط مطار الكفرة. (صفحة مكتب الإعلام ببلدية الكفرة على فيسبوك)

أعلن مكتب الإعلام ببلدية الكفرة جنوب شرق ليبيا، الإنتهاء من أعمال الصيانة بمهبط مطار المدينة، منوها إلى أن أولى الرحلات الجوية من المطار ستكون يوم غد الاثنين لطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية.

وأوضح مكتب إعلام البلدية في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، أن وكيل ديوان البلدية المهندس سعد عبدالرسول زار المطار لتفقد أعمال الصيانة التي شملت سد الحفر والتشققات بالمهبط، وبحث إمكاينة استمرار الرحلات الجوية منه وإليه.

وأضاف مكتب الإعلام، أن «العمل جرى سريعًا حيث واصل العمال الليل بالنهار لإنهاء أعمال الصيانة بالمهبط»، مشيرًا إلى أن إحدى الشركات المحلية وأحد رجال الأعمال تبرعوا بالمواد والآليات، فيما تولى المجلس البلدي الكفرة سداد أجرة العمال وإعاشتهم وتوفير كافة مستلزمات العمل والإشراف عليه.

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