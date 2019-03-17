«صحة الموقتة» تشدد على الالتزام بآلية عادلة لتوزيع الأدوية للمرافق الطبية

اجتماع وزير الصحة بالحكومة الموقتة مع مسؤولي الإمداد الطبي في بنغازي. (الإنترنت)

شددت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة على ضرورة ضرورة الالتزام بآلية توزيع عادلة للأدوية والمستلزمات الطبية على المرافق الصحية بمختلف المناطق والبلديات بشرق وغرب وجنوب البلاد، بحسب ما أكده الوزير الدكتور سعد عقوب خلال اجتماعه اليوم الأحد مع مسؤولي جهاز الإمداد الطبي في بنغازي.

وقال الناطق باسم الوزارة معتز الطرابلسي في تصريح صحفي إن عقوب عقد صباح اليوم اجتماعا مع مسؤولي جهاز الإمداد الطبي في بنغازي، جرى خلاله مناقشة آلية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتوزيعها بشكل عادل على المستشفيات والمراكز الطبية والمرافق الصحية بمختلف مناطق البلاد.

وأوضح الطرابلسي أن الاجتماع جاء خلال جولة تفقدية أجرها وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب إلى مقر جهاز الإمداد الطبي الرئيسي بمنطقة بوعطني في بنغازي رافقه فيها مدير إدارة المناطق الصحية والمكلف بإدارة المستشفيات بوزارة الصحة إسماعيل العيضة ومدير مكتب الوزير طارق نوح بالإضافة إلى المدير المساعد لإدارة التفتيش والمتابعة بالوزارة عمران الهوني.

وأضاف أن عقوب بحث في اجتماعه مع مسؤولي الجهاز آلية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات، واطلع على سير العمل ومتابعة التطورات وآخر المستجدات بمقر الجهاز في منطقة بوعطني، من مسؤوليه برئاسة رئيس مجلس إدارة الجهاز الدكتور صالح الأوجلي.

ولفت الطرابلسي أن «الاجتماع ناقش الترتيبات المتعلقة بإجراءات التكليف المباشر لتوريد وشراء بعض أصناف الأدوية بالعملة المحلية تنفيذًا لقرار رئيس الحكومة الموقتة رقم (104) لسنة 2018 بشأن الإذن لجهاز الإمداد الطبي بمباشرة إجراءات التعاقد لتوريد بعض أصناف الأدوية والمستلزمات التخصصية من المصنعين مباشرة من خلال الوكلاء، نظرًا للاحتياج المحلي الطارئ بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات المتمثّلة في توفير أدوية التخدير ومشتقات الدم والكلى والأنسولين ومصل لدغ العقارب ولقاحات الأطفال».

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي الدكتور صالح لأوجلي، خلال الاجتماع أن العمل جارٍ على توريد الأدوية والمعدات الطبية من قبل الشركات المتعاقدة مع الجهاز وتوزيعها على كافة المرافق الصحية، وفق الطرابلسي.