«تعليم الوفاق» تستغرب تأخر بعض المراقبات في صرف علاوة الحصة للمعلمين

وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني لشؤون الديوان والتعليم العام، عادل جمعة. (وزارة التعليم)

أبدى وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني لشؤون الديوان والتعليم العام، عادل جمعة، استغرابه الشديد من تأخر «بعض مراقبات التعليم في صرف علاوة الحصة للمعلمين المستحقين لها رغم تسييلها لمراقبة الخدمات المالية في بعض المراقبات منذ مايزيد عن خمسة أسابيع».

وقال جمعة في تصريح نشرته وزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد، إن «الوزارة ستتولى متابعة سير العمل فيما يخص صرف علاوة الحصة بكل مراقبة تعليمية على حدة للوقوف على موطن الخلل ووضع الحلول واتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص».

وأعرب جمعة عن «رفضه التام لأي تباطوء أو تقاعس في إتمام إلاجراءات الخاصة بصرف مستحقات علاوة الحصة للمعلمين بالمراقبات التعليمية التي أحيلت لها المبالغ المالية المخصصة للعلاوة من قبل وزارة المالية».

وعبر وكيل وزارة التعليم عن رفضه بالقول: «التلكوء في صرف مستحقات علاوة الحصة للمعلمين أمر مرفوض وسنتابع إجراءات الصرف في كل مراقبة تعليمية على حدا للوقوف على مواطن الخلل» وفق ما نشرته الوزارة.

وقدم جمعة اعتذاره لجميع المعلمين والمعلمات لعدم «التمكن من إتمام إحالة مستحقات العلاوة للمعلمين في عدد من البلديات والتأخر في عملية صرفها في عدد آخر»، متعهداً «للجميع بأنها ستكون في حساباتهم قبل نهاية شهر مارس الجاري» على حد قوله.