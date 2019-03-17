«تعليم الوفاق» تستغرب تأخر بعض المراقبات في صرف علاوة الحصة للمعلمين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مارس 2019, 11:19 مساء
وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني لشؤون الديوان والتعليم العام، عادل جمعة. (وزارة التعليم)

أبدى وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني لشؤون الديوان والتعليم العام، عادل جمعة، استغرابه الشديد من تأخر «بعض مراقبات التعليم في صرف علاوة الحصة للمعلمين المستحقين لها رغم تسييلها لمراقبة الخدمات المالية في بعض المراقبات منذ مايزيد عن خمسة أسابيع».

وقال جمعة في تصريح نشرته وزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد، إن «الوزارة ستتولى متابعة سير العمل فيما يخص صرف علاوة الحصة بكل مراقبة تعليمية على حدة للوقوف على موطن الخلل ووضع الحلول واتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص».

وأعرب جمعة عن «رفضه التام لأي تباطوء أو تقاعس في إتمام إلاجراءات الخاصة بصرف مستحقات علاوة الحصة للمعلمين بالمراقبات التعليمية التي أحيلت لها المبالغ المالية المخصصة للعلاوة من قبل وزارة المالية».

وعبر وكيل وزارة التعليم عن رفضه بالقول: «التلكوء في صرف مستحقات علاوة الحصة للمعلمين أمر مرفوض وسنتابع إجراءات الصرف في كل مراقبة تعليمية على حدا للوقوف على مواطن الخلل» وفق ما نشرته الوزارة.

وقدم جمعة اعتذاره لجميع المعلمين والمعلمات لعدم «التمكن من إتمام إحالة مستحقات العلاوة للمعلمين في عدد من البلديات والتأخر في عملية صرفها في عدد آخر»، متعهداً «للجميع بأنها ستكون في حساباتهم قبل نهاية شهر مارس الجاري» على حد قوله.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

67 ألف أميركي تقاضوا مرتجعاتهم الضريبية مرتين بسبب خطأ في المعلوماتية
اقتصاد
ضحايا سقطوا في مجزرة نيوزيلندا
دولى
«فيسبوك» تحذف 1.5 مليون فيديو للهجوم على المسجدين بنيوزيلندا
دولى
كاركاتير خيري - وجه الإرهاب
كاريكاتير
كاركاتير حليم - سفاح اليمين المتطرف في نيوزيلندا
كاريكاتير
معرض للتراث الطارقي في سبها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للزي التقليدي
ليبيا
المسرح الشعبي يستعد لليوم العالمي للمسرح بـ«جاك الليل»
ثقافة وفن
تحقيق في بلجيكا حول شبهة فساد في قضية الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
عدم الاستقرار السياسي يضع طرابلس ضمن الـ15 مدينة الأخيرة في تصنيف الجودة
ليبيا
الدولفين الليبي فلفل يقتنص ذهبية الفراشة في الأولمبياد العالمي الخاص
رياضة محلية
أمين بورواق لـ«الوسط»: مهرجان «درنة المسرحي» أكد استمرار الإبداع في مواجهة ...
ثقافة وفن
الناشط تامر الهدار: حكومة الوفاق تجاهلت تمكين الشباب في مراكز صنع القرار
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية التعرف على المقاسات المناسبة لإطارات السيارة