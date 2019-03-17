ضبط عسكريين اثنين متهمين بالقتل والرماية على دورية أمنية في بنغازي

سيارة دروية تابعة للبحث الجنائي في بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مسؤول مكتب الإعلام بالإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي، وليد العرفي، اليوم الأحد، القبض على عسكريين اثنين متهمين بقتل أحد أعضاء قسم البحث الجنائي وبالرماية على دورية أمنية في المدينة.

وقال العرفي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إنه «بعد البحث والتحري والرصد عن طريق كاميرات المراقبة تم التعرف على ثلاثة أشخاص متهمين يقودون سيارة عسكرية قاموا بالرماية على دورية تابعة للإدارة العامة للبحث الجنائي ما أدى إلى قتل نورالدين عبدالرحمن إبراهيم الزوي أثناء تأديته لواجبه فجر الجمعة».

وأكد العرفي، القبض على اثنين من المتهمين في الجريمة وهما عسكريان، منوها إلى أنه سيجرى تسليمهما إلى الجهات المختصة بعد انتهاء التحقيقات معهما، فيما «لا يزال البحث جاريا على المتهم الثالث، الذي توعد أعضاء البحث الجنائي بالقبض عليه وتسليمه للجهات المختصة».

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كان مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث أعلن الجمعة عن تسلمه جثمان نورالدين الزوي، مُصابًا بعيار ناري في جنبه الأيمن، بعد أن استهدفت سيارة عسكرية الدورية الأمنية بوابل من الرصاص.