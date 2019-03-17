لجنة الرقابة على الأغذية والأدوية تغلق مخبزًا بالشمع الأحمر في بني وليد

جولة أعضاء لجنة الرقابة على الأغذية والأدوية داخل أحد المخابز في بني وليد. (الإنترنت)

أغلقت لجنة الرقابة على الأغذية والأدوية التابعة للمجلس البلدي بني وليد، اليوم الأحد، مخبزا بالشمع الأحمر وحررت عددا من المخالفات لعدد من المخابز خلال جولة مفاجئة لأعضاء اللجنة لمتابعة سير العمل بالمخابز العاملة في البلدية.

وقال مدير المكتب الإعلامي والعلاقات العامة بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط» إن الجولة التي نفذتها لجنة رقابة الأغذية والأدوية التابعة للبلدية «جاءت لمتابعة سير العمل بالمخابز وللتأكد من جودة الخبز وعدم التلاعب به من قبل أصحاب المخابز».

وأضاف الساعدي أن الجولة أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر اللازمة لعدد من المخابز المخالفة إضافة إلى غلق مخبز بالشمع الأحمر»، منوها إلى أنه سيجري «تطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين».

وأكد الساعدي أن لجنة الرقابة على الأغذية والأدوية التي أسسها المجلس البلدي مؤخرا ستتابع كافة المحال التجارية والصيدليات والمخابز وجميع المؤسسات التي تقدم الخدمات حفاظا على صحة وسلامة المواطن.

من جهته، أشار رئيس جهاز الحرس البلدي في بني وليد، مصطفى بربة، إلى أن الجولة استهدفت التفتيش والمتابعة للمخابز ومتابعة التسعيرة المحددة لبيع رغيف الخبز للمواطن والتفتيش على نظافة المخابز والوثائق الصحية المتعلقة بالعاملين فيها.