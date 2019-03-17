جويلي يشرف على تخريج الدفعة الثانية من القوات الخاصة بالمنطقة العسكرية الغربية

الدفعة الثانية من القوات الخاصة بالمنطقة العسكرية الغربية. (صفحة المنطقة على فيسبوك)

أشرف آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، اليوم الأحد، على تخريج الدفعة الثانية من القوات الخاصة، في حفل أُقيم بمركز تدريب الجيش بمعسكر العزيزية، بحضور آمر اللواء الثالث بالحرس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني العميد عبد الحميد أبودربالة.

وأكد جويلي في كلمته بالمناسبة، التي رحب في مستهلها بالحضور، أن «هذه الدفعة من القوات الخاصة والدفعة التي سبقتها وعلى الرغم من قلة عدد أفرادهما، إلا أنهما تعدان لبنة أساسية في بناء الجيش الوطني الذي يجب أن يكون مؤهلًا فكريًّا وبدنيًّا وفنيًّا للدفاع عن الوطن والمواطن» وفق ما نشرته صفحة المنطقة العسكرية الغربية على «فيسبوك».

وأوضح جويلي أن القوات الخاصة «هم أفراد يتميزون عن غيرهم بقدرات ذهنية وبدنية وتقنية تمكنهم من اكتساب المهارات القتالية التي يستخدمونها للقضاء على العدو بأقل الخسائر ويتميزون بالانضباطية العالية في تنفيذ الأوامر».

وأضاف أن «ما تصبو إليه القيادة العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني هو بناء جيش وطني حقيقي، ولائه لله ثم للوطن، ذي كفاءة قتالية عالية، حسن المظهر والسلوك، يحترم القوانين، يكون الانتساب إليه شرف كل مجتهد».

وبحسب ما نشرته صفحة المنطقة العسكرية الغربية، فقد بلغ عدد خريجي الدفعة الثانية من القوات الخاصة التابعة لها «35 متدربًا، تم استهدافهم بعمليات تدريبية استمرت فترة 6 أشهر، تلقى خلالها المتدربون دروسًا في العلوم الحربية وتدريبات ميدانية على أحدث التكتيكات والتقنيات القتالية التي تجسدت في أساليب اقتحام الأماكن المغلقة والمفتوحة ومهارات استخدام الأسلحة الخفيفية والمتوسطة والثقيلة واعتراض السيارات والعناصر المشبوهة وتقديم الإسعافات الأولية».

وتضمنت فعاليات حفل التخرج، تقديم المتخرجين سلسلة من العروض العسكرية المتنوعة أمام الحضور، حاكوا من خلالها جزءًا من التدريبات الصارمة التي خضعوا لها طيلة فترة تدريبهم، التي كان لزامًا عليهم اجتيازها للانضمام إلى القوات الخاصة بالجيش الليبي.

وحضر الاحتفال إلى جانب آمر المنطقة، وآمر اللواء الثالث بالحرس الرئاسي، رئيس قوة العمليات الخاصة، وعدد من ضباط وضباط الصف، وعدد من أولياء أمور وأقارب وأهالي الخريجين. وشهد ختام الاستعراضات العسكرية تكريم الثلاثة الأوائل المتميزين من الخريجين وتسليمهم شهادات التقدير.