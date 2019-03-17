ارتفاع إنتاج حقل الشرارة إلى 280 ألف برميل في اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مارس 2019, 05:02 مساء
إحدى منشآت حقل الشرارة النفطي جنوب غرب ليبيا. (الإنترنت)

ارتفع إنتاج حقل الشرارة التابع لشركة «أكاكوس» للعمليات النفطية إلى 280 ألف برميل من النفط الخام في اليوم بعد رفع حالة «القوة القاهرة» عنه واستئناف إنتاجه في 4 مارس الجاري، بحسب مصدر فني في الحقل.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن ما يعوق العمليات من الوصول للإنتاج السابق المقدَّر بـ 320 ألف برميل في اليوم «هو حجم الأضرار التي لحقت بالآبار فترة وضعه تحت القوة القاهرة من قِبل المؤسسة الوطنية للنفط في 10 ديسمبر الماضي، حيث تعرض عدد من آبار الحقل لعمليات سرقة وتخريب»، منوهًا إلى أن قسم الصيانة يعمل على إصلاحها واحدة تلو الأخرى.

وتوقع المصدر أن يعود الحقل إلى القدرة الإنتاجية الكاملة خلال 10 أيام «إذا لم تصادف خطة الصيانة أية عوائق فنية أو طبيعية»، مشيدًا بالوضع الأمني الجديد الذي قال عنه إنه «وفر لهم مناخًا مريحًا للعمل في الحقل دون ضغوطات نفسية».

وتوقعت وكالة «بلومبرغ» الأميركية ارتفاع مستوى إنتاج النفط في ليبيا إلى أعلى مستوى له في ست سنوات، مع ارتفاع الإنتاج من حقل الشرارة بعد استئناف العمليات بالحقل.

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