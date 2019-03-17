مفاوضات ليبية - روسية لإنشاء مصنع محاليل طبية

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأحد 17 مارس 2019, 02:28 مساء
من مباحثات وكيل وزارة الصحة مع المسؤولين الروس. (وزارة الصحة)

بحث وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى، مع النائب الأول لوزير الصحة الروسي ديميتري كوستينيكوف، إنشاء مصنع لإنتاج المحاليل الطبية في ليبيا، والإعداد لتنفيذ برامج تدريبية للعناصر الليبية الطبية والمساعدة.

وخلال زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو، وقَّع الجانبان الروسي والليبي اتفاقات تعاون مشترك في مجالات الخدمات الصحية الأساسية وتعزيزها وتوأمة وإدارة المستشفيات والمراكز الصحية.

كما نصت الاتفاقية على تعزيز التعاون في مجال العلوم والأبحاث الطبية وتبادل المعلومات وتنظيم زيارات متبادلة لخبراء الصحة في البلدين.

وجاءت الزيارة بناءً على تكليف من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورافق وكيل عام وزارة الصحة كل من مدير إدارة الشؤون الطبية الطاهر عبد العزيز سليمان، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار.

 

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