«داخلية الوفاق» تقر ضوابط جديدة لسيارات الركوبة العامة

أصدر وزير الداخلية المفوض قرارا باستبدال ألوان سيارات الركوبة العامة من اللونين الأبيض والأسود الى اللون الأصفر بالكامل، وذلك في قرار تقول الوزارة إنه ضمن خطة التطوير والارتقاء بالذوق العام.

ويستحدث القرار، الذي يحمل رقم 446 لسنة 2019، دائرة على الأبواب الأمامية باللون الأبيض قطرها 30 سم تحتوي رقم التسجيل، وخط السير، وعلامة الأجرة المضيئة فوق المركبة تكون باللغتين الإنجليزية والعربية، حسب الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

كما تضمن القرار وجود علامة داخلية داخل المركبة بها رقم المركبة بمكان بارز وبالمقاعد التي أمام الراكب من الخلف، مشترطا أن تجهز السيارة بمعدات السلامة من إسطوانات لإطفاء الحريق وصندوق للإسعافات الأولية.

وستكون اللوحات المعدنية للمركبات ذات سعة أربعة ركاب باللون الأسود والكتابة بيضاء، أما سيارات الركوبة ذات سبعة راكب فما فوق ستكون ذات لون أبيض وعلى جانبيها خط أصفر على طول السيارة وبعرض 20 سم على الأبواب الأمامية وعلامة دائرية بعرض 30 سم باللون الأصفر والكتابة باللون الأسود بها رقم التسجيل وخط السير، مجهزة بحامل أمتعة فوق السيارة ومعدات السلامة أيضا، حسب نص القرار.



وألزمت الوزارة إدارة شؤون المرور والتراخيص بعدد من الضوابط التي يجب أن تتقيد بها المركبات عند منح التراخيص لسيارات الأجرة:

* ضرورة عرض السيارات التي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، والمزمع منح الترخيص لها على لجنة فحص فنية بشكل دوري سنوي, نصف سنوي حسب عمر السيارة.

* يجب أن لا تقل سعة المحرك لسيارات الأجرة العاملة 200cc .

*يجب أن لا تقل المسافة بين المحاور المركزية بين الإطارات الأمامية والخلفية عن 2.75 متر

ومن المقرر يتم تحديد تسعيرة أجرة المركبات المرخصة داخل وخارج المدن من الجهات المختصة بوزارتي الحكم المحلي والاقتصاد. وحث القرار على ضرورة التزام أصحاب المركبات الآلية لأغراض الركوبة بحسن المظهر والهندام والذوق العام.