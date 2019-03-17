حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد (17 مارس)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسا معتدلا ومستقرا على أغلب مناطق البلاد مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة .

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور شبورة مائية آخر الليل، وفي الصباح الباكر على مصراتة، وتكاثر السحب تدريجيا بداية من يوم الثلاثاء مع احتمال هطول أمطار خفيفة على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجيا يوم الثلاثاء الى شمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا بسيطا غدًا وتنخفض يوم الثلاثاء.

الخليج - سهل بنغازي حتى إمساعد - جالو - مراده:

الطقس: صحو إلى ظهور بعض السحب العابرة مع احتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق الساحل والجبل الأخضر.

الرياح : متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة وتكون جنوبية معتدلة غدا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية، ولاتتجاوز هذا اليوم 17 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا خلال اليومين المقبلين.

الجفرة - سبها- غـات- غدامس-الحمادة

الطقس : السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من غد على غات - أوباري - غدامس والحمادة، مع احتمال هطول هطول خفيفة.

الرياح : جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا غدا مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29) درجة مئوية وتسجل ارتفاعا غدا.

الكفرة- السرير- تازربو

الطقس : مشمس بوجه عام.

الرياح : شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى : تتراوح ين 23 و26 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا خلال اليومين المقبلين.