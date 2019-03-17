«البريقة»: محطة تشغيل جديدة بمستودع مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مارس 2019, 10:44 صباحا
شاحنة أمام مستودع الوقود بمطار معيتيقة الدولي. (شركة البريقة)

أعلنت شركة البرقة لتوزيع النفط أن مستودعها بمطار معيتيقة الدولي استحدث محطة تشغيل جديدة تعمل بطاقة مضاعفة بضخ الوقود.

وأشارت، في صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن المحطة الجديد تعمل بـ«ضغط أكبر و زمن أقل بفرق 20 إلي 25 دقيقة لتعبئة شاحنات نقل وقود كيروسن الطيران سعة 45 الف لتر».

يشار إلى أن مستودع مطار معتيقة الدولي يعمل علي تزويد أكثر من 45 رحلة طيران يومياً.

وتقدر السعة التخزينية للمستودع بحوالي 450 الف لتر والمتحركة تصل الي 350 ألف عن طريق الإمدادات من مستودع مطار طرابلس النفطي، وأحيانا وعند الضرورة يجري التزويد من مستودع مصراتة.

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