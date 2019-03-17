افتتاح فرع «الأحوال المدنية» في درنة

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأحد 17 مارس 2019, 10:22 صباحا
رئيس مصلحة الأحوال المدنيّة محمد بالتمر. (بوابة الوسط)

أعلنت مصلحة الأحوال المدنية افتتاح فرع في مدينة درنة صباح اليوم الأحد.

وأشار رئيس المصلحة محمد بالتمر إلى صدور قرارات بإنشاء مكاتب خدمية في باب شيحا، والساحل، ومنطقة الفتايح، حسب المكتب الإعلامي للمصلحة.

ونوه إلى أن الهدف من هذه القرارات هو «تسهيل الخدمات على المواطنين من النساء وكبار السن، والحصول على المستخرجات والأعمال اليومية بفرع ومكاتب السجل المدني درنة». وأثنى بالتمر على مجهودات مدير فرع المصلحة خير الله الكيش والعاملين بالسجل المدني.

وفي سبتمبر الماضي، نقل موظفو السجل المدني درنة بعض المعدات المهمة والأثاث من مقر السجل بوسط البلاد إلى المقر الجديد بمنطقة الساحل الشرقي.

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