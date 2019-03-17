رئيسة تحرير جريدة فسانيا: مقر جريدتنا تعرض للسرقة والتخريب للمرة الرابعة

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأحد 17 مارس 2019, 01:44 صباحا

أكدت رئيسة تحرير جريدة«فسانيا» سليمة بن نزهة تعرض مقر الجريدة في مدينة سبها مساء أمس الجمعة إلى التخريب والسرقة، مرجحه أن «الغرض من هذا العمل الإجرامي هو تعطيلنا على العمل».

وقالت سليمة بن نزهة لـ«بوابة الوسط» الأحد «هذه المرة الرابعة التي نتعرض فيها للسرقة والنهب وكذلك القتل، فقد جرى سابقا سرقة سيارة الصحيفة وقتل أحد الزملاء أمام الناس، وها نحن نتعرض للنهب والسرقة من جديد».

ولفتت بن نزهة إلى أن «الغريب في الأمر أن من قام بعملية التخريب والنهب سرق أجهزة الإخراج والإنترنت رغم وجود أجهزة أخرى يسهل حملها وسرقتها وهنا أرجح أن الغرض هو تعطيلنا على العمل».

وأشارت رئيسة تحرير جريدة «فسانيا» إلى أن «الجريدة تجمع كل اطياف ليبيا، ولا أعرف الغرض من الهجوم عليها، والشيء المثير للاستغراب أيضا هو إن مقر الجريدة الوحيد الذي تعرض للسرقة رغم وجود العديد من المكاتب في ذات المكان».

وخلال حديثها لـ«بوابة الوسط»  لم توجه بن نزهة الاتهام لأي جهة أو أفراد، قائلة: إن «المعلومات شحيحة عن السرقة مع عدم وجود حراسة أو كاميرات مراقبة».

مصدر أمني: الصحفي موسى عبدالكريم تعرض للتعذيب وإطلاق النار

وأكدت رئيسة تحرير جريدة«فسانيا» سليمة بن نزهة على أنها «ستستمر في عملها الصحفي رغم كل ما يحدث لهم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - وجه الإرهاب
كاريكاتير
كاركاتير حليم - سفاح اليمين المتطرف في نيوزيلندا
كاريكاتير
المسرح الشعبي يستعد لليوم العالمي للمسرح بـ«جاك الليل»
ثقافة وفن
أمين بورواق لـ«الوسط»: مهرجان «درنة المسرحي» أكد استمرار الإبداع في مواجهة ...
ثقافة وفن
الليبية سلوي العشيبي تتوج بالميدالية البرونزية في رياضة القوة البدنية
رياضة محلية
بعثة المنتخب الوطني الأول تصل تونس
رياضة محلية
في العدد 173: أسئلة الملتقى الوطني تلاحق سلامة وهل تتحول سرت «بالون اختبار» حرب ...
ليبيا
تعيين مدير إقليمي للبنك الدولي في ليبيا وشمال أفريقيا
ليبيا
تحذير من نفاد مياه الشرب من الخزان الرئيسي بمدينة سرت
ليبيا
السراج يقوم بتنصيب رئيس الأركان الجديد ومعاونه
ليبيا
«غوغل» تكثّف حملتها على «الإعلانات السيئة»
علوم وتكنولوجيا
يوم عسير لـ«فيسبوك» تحت وطأة عطل واسع وتحقيق جنائي
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطورة أوراق النعناع على النساء والرجال