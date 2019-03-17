رئيسة تحرير جريدة فسانيا: مقر جريدتنا تعرض للسرقة والتخريب للمرة الرابعة

أكدت رئيسة تحرير جريدة«فسانيا» سليمة بن نزهة تعرض مقر الجريدة في مدينة سبها مساء أمس الجمعة إلى التخريب والسرقة، مرجحه أن «الغرض من هذا العمل الإجرامي هو تعطيلنا على العمل».

وقالت سليمة بن نزهة لـ«بوابة الوسط» الأحد «هذه المرة الرابعة التي نتعرض فيها للسرقة والنهب وكذلك القتل، فقد جرى سابقا سرقة سيارة الصحيفة وقتل أحد الزملاء أمام الناس، وها نحن نتعرض للنهب والسرقة من جديد».

ولفتت بن نزهة إلى أن «الغريب في الأمر أن من قام بعملية التخريب والنهب سرق أجهزة الإخراج والإنترنت رغم وجود أجهزة أخرى يسهل حملها وسرقتها وهنا أرجح أن الغرض هو تعطيلنا على العمل».

وأشارت رئيسة تحرير جريدة «فسانيا» إلى أن «الجريدة تجمع كل اطياف ليبيا، ولا أعرف الغرض من الهجوم عليها، والشيء المثير للاستغراب أيضا هو إن مقر الجريدة الوحيد الذي تعرض للسرقة رغم وجود العديد من المكاتب في ذات المكان».

وخلال حديثها لـ«بوابة الوسط» لم توجه بن نزهة الاتهام لأي جهة أو أفراد، قائلة: إن «المعلومات شحيحة عن السرقة مع عدم وجود حراسة أو كاميرات مراقبة».

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وأكدت رئيسة تحرير جريدة«فسانيا» سليمة بن نزهة على أنها «ستستمر في عملها الصحفي رغم كل ما يحدث لهم».