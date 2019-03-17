ندوة حول «الطاقة المتجددة» لحل أزمة الكهرباء في طبرق

أُقيمت ندوة علمية حول فوائد «الطاقة المتجددة» في جميع مجالات الحياة اليومية بحضور عدد من الفنيين والخبراء والمهتمين بهذا المجال.

وقال منظم الندوة محمد عياد لـ«بوابة الوسط»: «بسبب الظروف التي تمر بها البلاد عامة وما يعانيه المواطن بشكل يومي من انقطاع في التيار الكهربائي بسبب الأحمال وتلف الشبكة العامة والسرقات في الكوابل اُضطرنا للتعامل مع شركات متخصصة في الألواح الشمسية لمساعدة أهالي طبرق في هذه الأزمة وذلك بأسعار رمزية».

وأضاف: «جرى طرح إيجابيات وسلبيات الألواح الشمسية ومدى فعاليتها بمدينة طبرق، لا سيما أن أغلب أبراج شركتي ليبيانا والمدار تعمل بالطاقة الشمسية وبواسطة بطاريات شحن تعمل لأكثر من 16 ساعة».

الندوة حضرها عدد من المهندسين والفنيين بشركتي الكهرباء والبريقة، وعدد من رجال الأعمال بطبرق؛ لدراسة مدى تفعيل الخدمة في كافة المؤسسات ببلدية طبرق.