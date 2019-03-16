صعوبات تواجه العاملين بقسم الكلى في مستشفى غات العام

احتفل قسم الكلى بمستشفى غات العام باليوم العالمي لمرضى الكلى وسط صعوبات يعانيها العاملين بالمستشفى.

تضمنت الاحتفالية التعريف بأمراض الكلى وغسيل الكلى من قبل الفنية ربيعة بوكر ضمن محاضرة توعوية وضحت خلالها أسباب الفشل الكلوي وأعراضه وآلية العلاج إلى جانب التطرق لكيفية التعامل مع مرضى الكلى داخل المجتمع.

وأوضحت رئيسة قسم الكلى بعض الصعوبات التي تواجه مرضى الكلى والمساعي المبذولة لحلحلتها وتذليل الصعاب ليحظى مرضى الكلى بأكبر قدر من العناية.

كما تناولت الاحتفالية عديد الكلمات حول اليوم العالمي للكلى منها كلمة مدير المستشفى السيد حامد محمد علي ورئيس الشوون الطبية حسن محمد أحمد وشرح مفصل لكيفية عمل أجهزة الكلى من قبل مهندس الصيانة المكلف من وزارة الصحة.