المؤسسة الوطنية للنفط تدشن جهاز القسطرة بالمستشفى الجامعي بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | السبت 16 مارس 2019, 10:45 مساء

قامت المؤسسة الوطنية للنفط، السبت، بتسليم المستشفى الجامعي بطرابلس، وحدة قسطرة قلبية ووريدية سيتم استعمالها في الحالات المعقدة لجراحة القلب.

وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة السبت: «إن توفير هذا الجهاز في إطار برامج التنمية المستدامة التي تنفذها المؤسسة وضمن برامج الدعم والتواصل مع المجتمع المحلي».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن «المؤسسة على عقد صيانة يمتد لأربع سنوات، وذلك لضمان استمرار اشتغال الأجهزة، إضافة إلى تنظيم تدريب طبي، داخل البلاد وخارجها، لفائدة الكوادر الطبية بالمستشفى الجامعي بطرابلس».

حضر حفل التدشين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ومدير المستشفى الجامعي الدكتور نبيل العجيلي وعدد من المسؤولين في المؤسسة والمستشفى.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط قامت بدعم وتوفير المستشفيات والمراكز الطبية في بلديات حوض مرزق والقطرون والجبل الغربي وجبل نفوسة والرجبان والزنتان وجالو وأوجلة أوباري وصبراته وبنغازي ومصراتة وأجدابيا والعجيلات والسبيعة وزلة، وغيرها من المناطق.

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