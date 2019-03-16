إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 16 مارس 2019, 09:04 مساء
إتلاف المواد الغذائية المنتهيئة الصلاحية والمحظورة في طبرق (الإنترنت)

أتلف جهاز الحرس البلدي فرع البطنان، اليوم السبت، كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمحظورة بالتعاون مع شركة النظافة ومكتب الإصحاح البيئي في مدينة طبرق.

وقال مسؤول وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي فرع البطنان، مصطفى زاكي  لـ«بوابة الوسط» إن «هناك كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وُجدت في عدد من المحال الموجودة في نطاق طبرق وما جاورها، وتمت مصادرتها على الفور وإعدامها بمساعدة شركة النظافة ومكتب الإصحاح البيئي بعد أخذ الإذن من الجهات المختصة».

وأضاف زاكي أنه جرى أيضًا «إعدام مواد غذائية محظورة لاحتوائها على مواد ملونة وأخرى حافظة محظورة من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بطبرق».

ونبه زاكي كافة المواطنين بطبرق إلى «عدم شراء أي منتح إلا بعد التأكد من تاريخ الإنتاج و الصلاحية، والاطلاع على المواد المحظورة التي تدخل في تركيب الأغذية وتصنيعها والابتعاد عنها ومقاطعتها».

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