معرض للتراث الطارقي في سبها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للزي التقليدي

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | السبت 16 مارس 2019, 08:31 مساء
معرض التراث الطارقي في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

نظمت جمعية «تيميط» للفنون والتراث في مدينة سبها، اليوم السبت، معرضا للتراث الطارقي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للزي التقليدي ولإبراز جمالية التنوع الثقافي الذي تزدخر به مدينة سبها.

وقال عضو اللجنة التحضيرية للمعرض، شعيب موسى لـ«بوابة الوسط» إن الهدف من المعرض والاحتفالية «هو إبراز الزي الليبي التارقي والتأكيد على أن الشعب الليبي له هوية واحدة وشعب واحد لا فرق بينهم».

واعتبر موسى أن تنظيم مثل هذه الفاعليات الثقافية والتراسية يسهم فى تعزيز الترابط بين الليبين، مشددا على ضرورة استغلالها فى إبراز الثقافات المتنوعة لليبين.

وأضافت حليمة هاشم إحدى المشرفات على المعرض لـ«بوابة الوسط» إن فعاليات المعرض تضمنت عدة فقرات منها عرض أزياء الطوراق إلى جانب معرض للمقتنيات الصحراوية والعزف على آلة اميزاد وأغاني التنيدي المشهورة عند الطوراق إضافة إلى المأكولات الشعبية للطوراق.

وحضر فعاليات المعرض عميد بلدية سبها حامد الخيالي وعدد من أعضاء منظمات المجتمع المدني المختلفة في المدينة.

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