«مرور البريقة» يحجز شاحنات مخالفة لقرار منع السير ليلًا بطريق أجدابيا

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | السبت 16 مارس 2019, 07:15 مساء
دورية أمنية ليلية على الطريق العام البريقةه -أجدابيا. (الإنترنت)

باشر قسم المرور والتراخيص بالتعاون مع قسم النجدة والدعم المركزي في البريقة، بحجز السيارات المخالفة لقرار منع السير ليلًا بالطريق العام البريقة - أجدابيا شرق البلاد، الصادر عن وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة قبل أيام.

وقال رئيس وحدة المرور والتراخيص بالبريقة، الرائد الصالحين المقريف في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن عديد الدوريات والاستيقافات الليلية المشتركة بين المرور والأجهزة الأمنية جرى نشرها على الطريق لتنفيذ قرار وزارة الداخلية، الذي يقضي بمنع سير الشاحنات ليلًا بين بلديتي أجدابيا والبريقة.

وأوضح المقريف، أن على أصحاب الشاحنات التي يتصادف مرورها ليلًا على هذا الطريق أن تتوقف في المناطق والبلدات القريبة أو تقف جانبًا خارج الطريق، حتى لا تتم مخالفتها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها.

وكان وزير الداخلية في الحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، أصدر قبل أيام قرارًا يقضي بمنع سير الشاحنات ليلًا على الطريق العام بين بلديتي أجدابيا والبريقة.

ونص القرار رقم (192) لسنة 2019، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، على أن «يمنع سير الشاحنات من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا على الطريق الرابط بين بلديتي أجدابيا والبريقة».

وقال وزير الداخلية بالحكومة الموقتة إن هذا القرار جاء بسبب الحوادث المرورية التي وقعت على ذلك الطريق في الفترة المسائية بسبب سير الشاحنات.

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