تعرض كلية الزراعة بجامعة بني وليد للسرقة والتخريب

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | السبت 16 مارس 2019, 06:00 مساء

أكد مدير المكتب الإعلامي بجامعة بني وليد فرج الشقار، اليوم السبت، تعرض مقر كلية الزراعة بالجامعة للسرقة، والعبث بمحتويات الكلية وأقسامها من قبل مجهولين.

وذكر الشقار لـ«بوابة الوسط» أن بعضًا من محتويات الكلية تعرضَّ للعبث والسرقة مثل الأجهزة الإلكترونية والحواسيب الخاصة بالكلية، مضيفًا أنه لم يتم التعرف على هؤلاء المخربين حتى الآن.

وأضاف الشقار أن رئيس جامعة بني وليد اتخذ بعض الإجراءات بشأن الحادث، منها إيقاف عدد من أفراد الحراسة عن العمل؛ بسبب الإهمال أثناء فترات العمل خاصة في الفترة الليلية.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها أحد المقرات الحكومية في بني وليد للسرقة والتخريب، حيث تعرضت في السابق مدرسة شهداء 17 فبراير، ومدرسة القدس للبنات، والمركز الصحي الجملة، ومكتب الصناعات ومكتب الخطوط الجوية للعبث والاحتراق.

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