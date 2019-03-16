العثور على رفات أربعة أشخاص مجهولي الهوية ببلدة السلك شرق سلوق

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | السبت 16 مارس 2019, 05:43 مساء
إخراج الرفات بوادي الباب قرب بلدة السلك جنوب بنغازي. (الإنترنت)

عثر عناصر الأمن على رفات أربعة أشخاص مجهولي الهوية بوادي الباب قرب بلدة السلك (40 كلم) جنوب شرق بلدية سلوق، الواقعة جنوب مدينة بنغازي شرق البلاد.

وقال رئيس مركز شرطة سلوق، المقدم إيهاب عابد الكزة لـ«بوابة الوسط» اليوم السبت، إن مركز شرطة السلك تلقى بلاغًا عن وجود رفات مجهولة الهوية جنوب البلدة.

وأوضح الكزة أنه جرى «إبلاغ الهلال الأحمر الليبي، الذي نقل الرفات إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها»، مرجحًا أن تكون الرفات لمهاجرين غير شرعيين سقطوا من السيارة أثناء تهريبهم من قبل مهربي البشر أو تعرضوا لحادث آخر.

وأشار الكزة إلى أن رفاة اجثامين سيجري عرضها على الطب الشرعي للتعرف على هوياتهم.

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