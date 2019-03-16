انتشال جثة مهاجر أفريقي قرب تقاطع الحي الصناعي في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | السبت 16 مارس 2019, 04:51 مساء
جثمان المهاجر الألإريقي الذي عثر عليه عند تقاطع الحي الصناعي ببني وليد. (الإنترنت)

قال عضو جمعية السلام للأعمال الخيرية في بني وليد، حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط»، إن مكتب انتشال الجثث التابع للجمعية انتشل مساء اليوم السبت، جثة مجهولة الهوية لمهاجر أفريقي قرب تقاطع الحي الصناعي بالمدينة بعد تلقيه بلاغًا عنها من أحد المواطنين.

وأوضح التويجر أن الجثة جرى نقلها وتسليمها إلى مستشفى بني وليد العام، الذي قام بحفظها في ثلاجة حفظ الموتى بدار الرحمة بالمستشفى، موضحًا أنه بعد الكشف المبدئي عليها تبين أنها تعود لمهاجر من الجنسية الأفريقية.

يشار إلى أن جثث المهاجرين غير الشرعيين يعثر عليها بشكل شبه يومي في طريق النهر الصناعي، الذي يمر وسط بني وليد ويسلكه المهربون وتجار البشر للوصول إلى الشواطئ الليبية قادمين من جنوب البلاد.

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