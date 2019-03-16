ورشة عمل حول الدعم النفسي والاجتماعي في بنغازي برعاية هولندية

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | السبت 16 مارس 2019, 04:43 مساء
فعاليات اليوم الأول لورشة العمل في بنغازي. (الإنترنت)

أقامت المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة بمدينة بنغازي، اليوم السبت، ورشة عمل حول الدعم النفسي والاجتماعي، بالشراكة مع منظمة (dca) الدنماركية وبرعاية سفارة هولندا في ليبيا.

وبحسب بيان للمنظمة الدولية لحماية الطفولة، يشارك في ورشة العمل عدة قطاعات حيوية في مدينة بنغازي، وتستمر على مدى يومين بمقر المنظمة الدولية بشارع البوطاس بحي الليثي.

ويقدم ورشة العمل المدرب الناجح بوعين، الذي تطرق في اليوم الأول إلى الدعم النفسي واضطراب ما بعد الصدمة وكيفية معرفته وعلاجه.

ويشارك في ورشة العمل أطباء من مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث وموظفو صندوق التضامن الاجتماعي والشؤون الاجتماعية ووزارة العمل، وعناصر الشرطة النسائية في بنغازي، بالإضافة إلى الهلال الأحمر فرع بنغازي، وعدد من الحقوقيين وشباب من ذوي الإعاقة ومبتوري حرب التحرير.

وتضمن اليوم الأول من فعاليات ورشة العمل تقسيم الحضور إلى مجموعات، وتقديم اقتراحات حول كيفية علاج اضطراب ما بعد الصدمة، وكيفية تقديم العلاج والدعم النفسي لهم، وفق بيان المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة.

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