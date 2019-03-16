عميد زوارة: إيطاليا تبدأ خلال الأيام المقبلة إنشاء مستشفى ومخزن للأدوية بالمدينة

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | السبت 16 مارس 2019, 02:59 مساء
السفير الإيطالي خلال لقائه عميد زوارة. (الإنترنت)

أعلن عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي، موافقة الاتحاد الأوروبي عن طريق وكالة التعاون الإيطالية، على بدء إنشاء مستشفى ومخزن للأدوية في المدينة خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك خلال زيارة السفير الإيطالي جوزيف بوبتشينو صباح اليوم السبت، إلى بلدية زوارة، بحسب بن ساسي الذي أكد أن الزيارة جاءت بعد موافقة وزارتي الخارجية والحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني.

وأكد عميد البلدية، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن البلدية قدمت للاتحاد الأوروبي 12 مشروعًا جرى الموافقة على اثنين منها وهما المستشفى والمخزن، اللذين سيجرى العمل على تنفيذهما خلال الأيام المقبلة، للأدوية، واصفًازيارة السفير الإيطالي جوزيف بوبتشينو صباح اليوم إلى مدينة زوارة بـ«المثمرة».
 
وأشار عميد بلدية زوارة إلى أن بوبتشينو قدم خلال هذة الزيارة شحنة من المستلزمات والمواد الطبية للمدينة، واطلع على الأوضاع داخل مستشفى زوارة، مؤكدًا أن هذه المساعدات ليست الأولى التي يتم تقديمها لمستشفى زوارة، والتي تأتي ضمن اتفاقية جسر التضامن.
 
وأشار إلى أنه نوقش خلال زيارة الدبلوماسي الإيطالي، مشاكل الشركة الإيطالية بياتشانتيني والمسؤلة عن صيانة ميناء زوارة التجاري، حيث جرى حلحلة تلك المشاكل بعد التواصل مع حكومة الوفاق.

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