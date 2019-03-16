السوق الموازية: تباين أداء العملات الدولية أمام الدينار الليبي

تباين أداء العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية أمام الدينار الليبي، ففي الوقت الذي تراجعت فيه العملتان الأميركية والأوروبية اليوم السبت، صعدت العملة البريطانية، واستقرت كل من الليرة التركية والعملة التونسية.

وحسب متداولون وصفحات عملة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استهل الدولار الأميركي تعاملات الأسبوع بالتراجع إلى 4.265 دينار اليوم مقابل 4.28 دينار أول من أمس.

كذلك انخفض سعر صرف اليورو إلى 4.85 دينار مقابل 4.87 دينار، بفارق قرشين اثنين، في حين صعد الجنيه الاسترليني إلى 5.52 دينار، مقابل 5.48 دينار، بفارق أربعة قروش عما سجله الخميس الماضي.

أما بالنسبة للعملتين الت

ركية والتونسية، فلم يسجلا أي تغيير عن سعرهما نهاية الأسبوع الماضي، ليستقرا عند 0.78 دينار و1.38 دينار على التوالي.