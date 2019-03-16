وفاة فني بشركة الكهرباء بعد تعرضه للضرب من قبل مسلحين

فني شركة الكهرباء الذي تعرض للضرب من قبل مسلحين مجهولين. (الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، وفاة خليفة عبدالكريم العكروت أحد عامليها، متأثرًا بالإصابة التي تعرض إليها قبل أيام من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون في محطة شكشوك (220) خلال الأيام الماضية.

ونعت الشركة العامة للكهرباء في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت، «شهيد الواجب العكروت الذي توفي الجمعة في إحدى المصحات بدولة تونس، بعد أن تعرض للضرب من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، بعد فصل خط يغذي مدينة جادو لغرض الصيانة».

وحملت الشركة العامة للكهرباء الجهات الاعتبارية والأمنية بمنطقة الجبل الغربي المسؤولية الكاملة، مطالبة إياها بضرورة التحقيق في القضية والقبض على الجناة.