السعيدي: الانتخابات البلدية في المرحلة الحالية «ظاهرة سلبية».. ويجب تعيين عمداء البلديات

عضو مجلس النواب علي السعيدي. (الإنترنت)

طالب عضو مجلس النواب علي السعيدي بضرورة تعيين عمداء البلديات وعدم خوض أي انتخابات بلدية في هذه المرحلة، واصفا إياها بـ«الظاهرة السلبية».

وأوضح السعيدي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن «مجلس النواب يجب عليه تعديل قانون 59 بشأن نظام الإدارة المحلية مع إعطاء الصلاحيات إلى وزارة الحكم المحلي لتعيين عمداء البلديات وليس انتخابهم».

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كما طالب عضو مجلس النواب، بـ«تفعيل المحافظات والاعتماد على السلطة المحلية بدلا من المركزية، حيث إن انتخابات المجالس البلدية في هذه المرحلة لن تؤدي إلا إلى المزيد من التدهور للأوضاع المعيشية».

وقال السعيدي، إن انتخاب رئيس بلدية يعني عدم تمكن أي جهة من محاسبته، حيث إنه يملك الحصانة الانتخابية»، مؤكدًا أن «أبواب الانتخابات لن تفتح إلا بعد وجود حكومة وحدة وطنية لتكريس العمل الديمقراطي، وتكون الانتخابات تحت رعايتها».

وكانت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، أعلنت فتح باب التسجيل أمام الراغبين في الترشح لعضوية المجالس البلدية لـ4 بلديات وهي: مصراتة، زليتن، سبها، والجفرة.

وحددت اللجنة التسجيل خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 18 مارس الجاري وحتي يوم الإثنين الموافق 25 من شهر مارس الجاري، مشيرة إلى أن استلام ملفات الترشح سيكون من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساءً بمقار اللجان الفرعية.