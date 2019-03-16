إصابة ضابط إثر تعرض دورية أمنية للرماية من قبل عناصر مسلحة وسط سبها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مارس 2019, 01:24 مساء
دورية أمنية في سبها. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن سبها، أن دورية تابعة لقسم شرطة النجدة في سبها تعرضت الليلة الماضية للرماية من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون تستقل سيارة نوع «أفانتي» معتمة الزجاج.

وقالت مديرية أمن سبها، في بيان صادر عنها مساء الجمعة، إنه عند قيام دورية قسم شرطة النجدة بمديرية أمن سبها باستيقاف السيارات للتفتيش على صحة إجراءاتها بجزيرة 5 أكتوبر، وسط المدينة، تعرضت للرماية من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون.

وأوضحت المديرية أن تبادلا لإطلاق النار جري بين الدورية والمجموعة المسلحة بجزيرة خمسة أكتوبر وسط المدينة، أسفر عن إصابة أحد أفراد الدورية وأحد المهاجمين، مضيفة أنهما يتلقيان العلاج حاليا بمركز سبها الطبي.

وأوضحت المديرية أن البحث مستمر عن باقي أفراد العصابة الإجرامية التي قالت إنها لاذت بالفرار عقب الحادث.

من جانبه، قال العميد الساعدي امحمد علي مدير أمن سبها إن «هذا العمل الإجرامي لن ينال من عزيمتنا وإصرارنا في دحر الجريمة وتطهير المدينة من المجرمين العابثين بارواح الناس وممتلكاتهم ورد الحق إلى أصحابه».

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