حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت (16 مارس 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر أغلب مناطق ليبيا بطقس معتدل ومستقر، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال اليومين القادمين.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر نهار اليوم على المنطقة الممتدة من الخمس إلى سرت مع احتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل وفي الصباح الباكر على مصراتة والمناطق المجاورة لها.

وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية، فيما تترواح درجات الحرارة القصوى بين (19–23)مْ وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا خلال اليومين القادمين.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:

السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على أغلب المناطق الساحلية مع احتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل وفي الصباح الباكر على مناطق الخليج وأقصى الساحل الشرقي، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون متغيرة الاتجاه إلى غربية يوم الغد، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (18–23) مْ ولاتتجاوز(17) مْ على المرتفعات الجبلية وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا خلال اليومين القادمين.

الجفرة - سبها - غـات- غدامس - الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب على مناطق الجفرة، تتكاثر يوم الإثنين على غات – أوباري والحمادة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة.

وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة تتحول من مساء الغد إلى جنوبية شرقية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (22 -25)مْ وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا خلال اليومين القادمين.

الكفرة - السرير- تازربو:

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم على السرير، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، فيما تترواح درجات الحرارة القصوى بين (21- 23)مْ وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا خلال اليومين القادمين.

وفيما يلي بيان بدرحات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا: