حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت (16 مارس 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر أغلب مناطق ليبيا بطقس معتدل ومستقر، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال اليومين القادمين.
رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر نهار اليوم على المنطقة الممتدة من الخمس إلى سرت مع احتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل وفي الصباح الباكر على مصراتة والمناطق المجاورة لها.
وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية، فيما تترواح درجات الحرارة القصوى بين (19–23)مْ وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا خلال اليومين القادمين.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:
السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على أغلب المناطق الساحلية مع احتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل وفي الصباح الباكر على مناطق الخليج وأقصى الساحل الشرقي، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون متغيرة الاتجاه إلى غربية يوم الغد، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (18–23) مْ ولاتتجاوز(17) مْ على المرتفعات الجبلية وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا خلال اليومين القادمين.
الجفرة - سبها - غـات- غدامس - الحمادة:
السماء صافية إلى قليلة السحب على مناطق الجفرة، تتكاثر يوم الإثنين على غات – أوباري والحمادة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة.
وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة تتحول من مساء الغد إلى جنوبية شرقية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (22 -25)مْ وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا خلال اليومين القادمين.
الكفرة - السرير- تازربو:
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم على السرير، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، فيما تترواح درجات الحرارة القصوى بين (21- 23)مْ وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا خلال اليومين القادمين.
وفيما يلي بيان بدرحات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا:
|
المدينة
|
درجة الحرارة الصغرى
(م)اليوم
|
درجة الحرارة العظمي (م)اليوم
|
طقس اليوم
|
درجة الحرارة الصغرى (م) غدا
|
درجة الحرارة العظمي (م) غدا
|
طقس يوم الغد
|
زواره
|
1
|
23
|
السماء صافية
|
13
|
27
|
السماء صافية
|
صبراتة
|
10
|
21
|
السماء صافية
|
12
|
25
|
السماء صافية
|
الزاوية
|
10
|
20
|
السماء صافية
|
12
|
25
|
السماء صافية
|
طرابلس
|
09
|
19
|
قليلة السحب
|
12
|
24
|
السماء صافية
|
العزيزية
|
09
|
20
|
قليلة السحب
|
12
|
25
|
السماء صافية
|
الخمس
|
10
|
20
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
13
|
26
|
السماء صافية
|
مصراتة
|
11
|
21
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
13
|
26
|
قليلة السحب
|
سرت
|
11
|
20
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
12
|
25
|
قليلة السحب
|
نالوت
|
09
|
20
|
السماء صافية
|
10
|
24
|
السماء صافية
|
يفرن
|
06
|
18
|
السماء صافية
|
08
|
21
|
السماء صافية
|
الزنتان
|
08
|
19
|
السماء صافية
|
08
|
22
|
السماء صافية
|
غريان
|
06
|
17
|
السماء صافية
|
08
|
20
|
السماء صافية
|
ترهونة
|
09
|
20
|
قليلة السحب
|
11
|
26
|
السماء صافية
|
بني وليد
|
10
|
22
|
قليلة السحب
|
12
|
26
|
السماء صافية
|
مزده
|
07
|
20
|
السماء صافية
|
09
|
23
|
السماء صافية
|
ابونجيم
|
11
|
22
|
قليلة السحب
|
12
|
26
|
السماء صافية
|
القريات
|
09
|
21
|
السماء صافية
|
11
|
24
|
السماء صافية
|
هون
|
10
|
21
|
قليلة السحب
|
12
|
26
|
السماء صافية
|
غدامس
|
11
|
25
|
السماء صافية
|
13
|
28
|
السماء صافية
|
أوبارى
|
12
|
25
|
السماء صافية
|
13
|
29
|
السماء صافية
|
سبها
|
11
|
23
|
السماء صافية
|
12
|
26
|
السماء صافية
|
مرزق
|
11
|
24
|
السماء صافية
|
12
|
26
|
السماء صافية
|
القطرون
|
12
|
25
|
السماء صافية
|
13
|
27
|
السماء صافية
|
غات
|
12
|
26
|
السماء صافية
|
14
|
30
|
السماء صافية
|
رأس لأنوف
|
11
|
21
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
13
|
27
|
قليلة السحب
|
البريقة
|
11
|
20
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
12
|
24
|
قليلة السحب
|
أجدابيا
|
10
|
20
|
قليلة السحب
|
11
|
22
|
السماء صافية إلى قليلة السحب
|
بنغازي
|
08
|
17
|
قليلة السحب
|
09
|
19
|
السماء صافية إلى قليلة السحب
|
المرج
|
07
|
15
|
قليلة السحب
|
08
|
17
|
قليلة السحب
|
البيضاء
|
06
|
13
|
قليلة السحب
|
08
|
15
|
قليلة السحب
|
شحات
|
08
|
15
|
قليلة السحب
|
09
|
17
|
قليلة السحب
|
درنة
|
08
|
17
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
10
|
21
|
قليلة السحب
|
طبرق
|
10
|
18
|
قليلة السحب
|
11
|
21
|
السماء صافية
|
جالو
|
12
|
23
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
13
|
25
|
السماء صافية
|
الجغبوب
|
12
|
23
|
قليلة السحب
|
13
|
25
|
السماء صافية
|
السرير
|
12
|
23
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
13
|
25
|
السماء صافية
|
تازربو
|
12
|
22
|
قليلة السحب
|
13
|
24
|
السماء صافية
|
الكفرة
|
13
|
23
|
السماء صافية
|
13
|
24
|
السماء صافية