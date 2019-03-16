اجتماع أمني بالمنطقة الوسطى لدعم البوابات الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مارس 2019, 09:59 صباحا
اجتماع أمني بالمنطقة الوسطى. (داخلية الموقتة)

بحث مدير الإدارة العامة للبوابات والتمركزات الأمنية عقيد حسن الشلماني، مع ميدري أمن المنطقة الوسطى بحضور مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة عقيد عادل القماطي، كيفية تكاتف كل أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل البوابات الأمنية بشكل واضح ومنظم لتأمينها بشكل جيد، بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وحضر الاجتماع الذي عقد مساء الجمعة، بفندق الفضيل ببلدية راس لانوف، مدراء أمن أجدابيا، و قمينس سلوق، وراس لانوف، و الهلال النفطي، وسرت، وجالو، وأوجلة اجخرة، تفعيل البوابات والتمركزات الأمنية على طول الطريق في تلك المناطق والمديريات، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية في الحكومة الموقتة.

من جانبه، قال العقيد عادل القماطي إن الاجتماع تم خلاله الاتفاق مع المديريات الواقعة من مدينة سرت غربا حتى منطقة سلوق شرقا بخصوص وضع آلية لتوفير الأمن بشكل أفضل عبر الطرق وتفعيل جميع البوابات القديمة التي تضررت من قبل الإرهابيين، مشيرًا إلى أن جميع المدراء أبدوا استعدادهم لتطبيق الخطة الأمنية في جميع ربوع البلاد.

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